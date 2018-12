14 Hotels in der Region Fuschlsee verschreiben sich dem Thema Wandern

FUSCHL. Allein in diesem Jahr sind vier weitere Betriebe dem Bündnis beigetreten.

Schneeschuhwandern Bild: OÖ Tourismus

Seit 2017 gibt es in der Tourismusregion Fuschlsee Wanderbetriebe. Das sind Unterkünfte in allen Kategorien, die sich dem Thema Wandern besonders verschrieben haben und Wandergästen einen besonderen Service bieten können. Die Häuser sind Basis für ausgedehnte Touren und stehen beratend und mit entsprechenden Informationen bereit. Alle Wanderbetriebe unterliegen den Qualitätsstandards der Wanderbetriebe und bieten beispielsweise ein Frühaufsteher-Frühstück an, haben aktuelle Wetterinfos parat oder stellen umfangreiches Kartenmaterial zur Verfügung. Sie helfen, das richtige Wanderziel zu finden, organisieren einen Transfer oder stellen Ausrüstungen wie Regenschutz, Wanderstöcke oder Trinkflaschen zur Verfügung.

14 Wanderbetriebe gibt es bereits, vier neue sind in diesem Jahr dazugekommen. Das Hotel "Stefanihof" und das Hotel "Hochlackenhof" in Fuschl am See, die Pension "Urlaub in Glück" in Koppl und das Apartment "Klee" in der Tiefbrunnau (Faistenau).

Das ganze Jahr über ist es in der Fuschlseeregion möglich, zu wandern, sei es bei einem Spaziergang um einen der Seen oder einer Schneeschuhwanderung im verschneiten Hintersee. Die sechs Urlaubsorte Fuschl am See, Faistenau, Koppl, Hintersee, Ebenau und Hof bei Salzburg bieten ihren Gästen ein gut ausgebautes Wanderwegenetz mit über 400 Kilometern. "Da ist sowohl für Weitwanderer als auch für Familien mit Kinderwagen etwas dabei", sagt Hildegund Schirlbauer vom Tourismusverband Fuschlsee. Mehr Informationen darüber auf www.wanderbetriebe.at

