14.000 Euro pro Jahr für jedes Kind in der Krabbelstube

VÖCKLABRUCK. Vöcklabruck stöhnt unter kräftig steigenden Zuschüssen für die Kinderbetreuung.

Auf knapp 1,4 Millionen Euro klettern die Ausgaben der Stadt Vöcklabruck im Bereich Kinderbetreuung. Bild: Colourbox

Die Ausgaben der Stadt Vöcklabruck für die Kinderbetreuung kletterten von 981.667 Euro im Jahr 2014 auf nunmehr knapp 1,4 Millionen Euro im kommenden Jahr. "Jedes Kindergartenkind kostet uns 3500 Euro Zuschuss pro Jahr", rechnet Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP) vor. In der Krabbelstube kostet der Stadt ein Kind derzeit aufgrund der Investitionen fast 14.000 Euro. Selbst beim Normalbetrieb muss hier Vöcklabruck 10.000 Euro pro Kind und Jahr berappen.

"Das sind gute und richtige Ausgaben", betont der Bürgermeister bei der Präsentation des Budgetentwurfs für 2019. "Es ist aber nicht richtig, alles auf die Gemeinde abzuwälzen." Er kann sich deshalb mit dem Vorstoß des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SP) anfreunden, der eine Entflechtung der Aufgaben zwischen Land und Kommunen vorschlägt: So sollte sich das Land um die Krankenanstalten kümmern, während sich die Gemeinden der Kinderbetreuung annehmen.

Der Voranschlag der Stadt sieht im ordentlichen Haushalt Ausgaben und Einnahmen von rund 36,8 Millionen Euro vor. Im außerordentlichen Haushalt sind Einnahmen in der Höhe von 8,4 Millionen und Ausgaben von 8,3 Millionen Euro veranschlagt.

Bürgermeister Brunsteiner weist einmal mehr auf die klaffende Schere bei den Einnahmen und den Pflichtausgaben hin. Die Ertragsanteile sind etwa seit 2015 um eine Million Euro gestiegen, im selben Zeitraum schossen die Transferzahlungen aber um 1,2 Millionen Euro in die Höhe. "Ein Mehrertrag an Einnahmen fließt sofort in die Pflichtausgaben", hadert das Vöcklabrucker Stadtoberhaupt mit den Gemeindefinanzen. Seine Finanz-Stadträtin Elisabeth Kölblinger spricht in diesem Zusammenhang gar von einer "kalten Progression bei den den Gemeinden".

Schulcampus Projekt Nr. 1

Nach der Fertigstellung des neuen Seniorenheimes (Kosten: 14,8 Millionen Euro) ist der Bau des Schulcampus das Projekt Nr. 1 der Stadt. "Die Kosten von 16,26 Millionen Euro fordern uns ganz heftig", erklärt Kölblinger. Davon sind für das Jahr 2019, in dem mit dem Bau begonnen werden soll, Ausgaben von rund drei Millionen Euro eingeplant.

Die Stadtgemeinde hat aber noch weitere Investitionen eingeplant. Die Feuerwehr braucht ein neues Rüstlöschfahrzeug, dafür sind 352.000 Euro im Budget vorgesehen. Außerdem ist Anfang 2019 die Restzahlung für den Grundkauf für ein zukünftiges Feuerwehrhaus in Höhe von 440.000 Euro fällig. Darüber hinaus sind umfangreiche Investitionen bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung notwendig – in Summe kommen hier 2,1 Millionen Euro zusammen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema