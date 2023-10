1,36 Promille: Alko-Lenker (35) überschlug sich auf der A1 bei Mondsee

1,36 Promille hatte ein 35-jähriger Ungar im Blut, als er am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit seiner 37-jährigen Ehefrau auf der A1 in Richtung Salzburg unterwegs war. Im Bereich der Baustelle Wangauer Ache im Gemeindegebiet von Innerschwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Pkw. Eigenen Angaben zufolge war er von einem unbekannten Wagen nach links abgedrängt worden. Der betrunkene Ungar fuhr auf die Betonmittelleitschiene auf. Das Fahrzeug überschlug sich und kam erst etwa 80 Meter weiter vorne am linken Fahrstreifen auf den Rädern stehend zum Stillstand.

Während der 35-Jährige den Unfall unverletzt überstand, zog sich seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz so schwere Verletzungen zu, dass sie in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste. Nach dem positiven Alko-Test wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen, teilte die Polizei am Abend mit.

