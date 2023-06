132 km/h: Innviertler überholte mehrere Autos im Ortsgebiet

18 Schnellfahrer hat die Polizei in Exlwöhr (Bezirk Vöcklabruck) am Montag erwischt – binnen 90 Minuten. Bei der Schwerpunktkontrolle zog die Streife aus Ampflwang mehrere Raser aus dem Verkehr. So hatte um 17.45 Uhr ein junger Innviertler im Ortsgebiet auf 132 Stundenkilometer beschleunigt, um mehrere Autos zu überholen. Die Polizisten, die das waghalsige Manöver beobachtet haben, hielten den Probeführerscheinbesitzer an und nahmen ihm den Führerschein ab. Angezeigt wurden unter anderem auch zwei Lenker, die mit 100 und 89 km/h durch die Ortschaft gerast waren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.