130 Chromebooks für Laakirchens Schulkinder

Die Mittelschule Laakirchen ist seit vielen Jahren Vorreiter im Bezug auf Digitalisierung und setzte bereits vor 20 Jahren einen Informatikschwerpunkt. Jetzt durften sich die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen sowie die Lehrer über die ersten Chromebooks im Bezirk freuen. Die 130 Geräte ermöglichen es, analoges und digitales Lernen zu verschränken, und machen die Kinder zukunftsfit.

„Mir und meinem engagierten Lehrerteam ist es wichtig, die Kinder auf die Anforderungen der Zukunft bestmöglich vorzubereiten“, sagt Manuela Drack, die Direktorin der Mittelschule Laakirchen. „Dazu gehört auch die Medienkompetenz, die mit den 130 neuen Chromebooks bestens unterstützt wird.“

Die großteils vom Bund finanzierten neuen digitalen Endgeräte gehören den Schülern und werden sowohl im Unterricht als auch zu Hause eingesetzt. Um den digitalen Austausch zwischen Schülern und Lehrern bestmöglich zu gestalten wurde bereits im letzten Schuljahr eine Google Workspace eingerichtet.

„Wir sind stolz in Laakirchen so eine innovative Schule mit so vielen engagierten Lehrern zu haben, die die Kinder bestens auf die Zukunft vorbereiten“, sagt Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ). Auch Schulqualitätsmanager Dr. Christian Kitzberger sieht den Fortschritt in den Klassenzimmern positiv: „Die Chromebooks werden unterstützend im Unterricht eingesetzt. Ich bin mir sicher, dass eine gute Mischung aus analogem und digitalem Lernen den zeitgemäßen Unterricht gewährleistet“.

Neben all der Technik kommt das kreative und haptische Lernen aber nicht zu kurz. So werden beispielsweise Taschen mit Stickereien und Applikationen für die neuen digitalen Endgeräte im Werkunterricht gefertigt.