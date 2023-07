13-Jähriger in Vöcklabruck ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise

Der 13-Jährige war am Dienstag gegen 17:45 Uhr auf der Fußgängerbrücke in der Wagrainer Straße von einer Gruppe Jugendlichen angesprochen worden. Die Täter im Alter zwischen 13 und 16 Jahren sollen den Burschen umzingelt und derart eingeschüchtert haben, dass er ihnen das Bargeld, das er bei sich hatte – Münzen im Wert von fünf bis zehn Euro – aushändigte.

Laut dem Opfer sollen die acht Jugendlichen ausländischer, offensichtlich arabischer Herkunft sein. Ansonsten konnte der 13-Jährige nur eine sehr vage Beschreibung seiner Peiniger abgeben. Einer der Täter hatte an der linken Hand einen weißen Verband, so das Opfer. Die Exekutive bittet nun um Hinweise an die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter der Telefonnummer 059133 4160.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.