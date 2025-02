124 km/h im Ortsgebiet: 31-Jähriger raste mit Papas Auto an der Polizei vorbei

Mit 124 statt der erlaubten 50 km/h ist ein 31-Jähriger am späten Dienstagnachmittag durch St. Lorenz am Mondsee gerast. Er war dabei so schnell unterwegs, dass er nicht rechtzeitig bei der Polizeistreife, die sich samt Lasermessgerät im Ortsgebiet positioniert hatte, anhalten konnte und bei der nächsten Gelegenheit wenden musste.

Warum das Auto nicht beschlagnahmt wurde

Die Beamten nahmen dem jungen Einheimischen den Führerschein an Ort und Stelle ab. Von einer Beschlagnahmung des Wagens wurde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft abgesehen, weil der Pkw auf den Vater des Lenkers zugelassen war. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die mitfahrende Freundin übergeben. Sechs weitere Lenker mussten aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen Organmandate an Ort und Stelle bezahlen.

Linzer musste Pkw vorläufig abgeben

Nur gut eine Stunde zuvor hatte ein Lenker in Wels sowohl Führerschein als auch Auto abgeben müssen: Der 26-jährige Linzer war am späten Nachmittag auf der Eferdingstraße mit 153 km/h an einer Verkehrsstreife vorbeigerast. In dem betroffenen Bereich wären maximal 70 km/h erlaubt gewesen.

