12.000 Beratungen in 25 Jahren

Das Team, bestehend aus Psychotherapeuten, Familienberatern, Psychologinnen und einem Männerberater, ist in dieser Zeit knapp 3000 Menschen in allen erdenklichen Lebenskrisen zur Seite gestanden und hat mehr als 12.000 Beratungsgespräche geführt. Dabei ging es um Überforderung ebenso wie um fehlende Kommunikation in der Paarbeziehung, Trennungen und Männergewalt. Informationen und Anmeldung auf www.beziehungleben.at