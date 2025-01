12-Jähriger geriet mit Hand in Holzspalter - schwer verletzt

Ein 12-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck half am Donnerstag gegen 11:30 Uhr einem 37-jährigen Verwandten bei Brennholzarbeiten am Waldrand in Vöcklabruck. Dazu verwendeten sie einen Sägespaltautomaten.

Der 12-Jährige bediente den Automaten, der 37-Jährige schlichtete das fertige Brennholz in dafür vorgesehene Boxen ein. Aus unbekannter Ursache öffnete der 12-Jährige die Sicherheitsabdeckung des Automaten im Bereich der Spaltung des Holzautomaten und geriet mit der Hand in die Spaltklinge, wodurch er sich den Finger abtrennte.

Der 37-Jährige alarmierte umgehend die Rettung und versorgte den 12-Jährigen, fuhr mit ihm zur nahegelegenen B 145 und wartete dort auf das Eintreffen von Rettung und Notarzt. Nach der Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht und mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen.

