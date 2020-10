"12 Füße für ein Halleluja"

Heuer standen bei der Tour, die die fünf Männer (einer fehlte diesmal) von Linz auf den Traunstein führte und die bewusst an das Ende der kirchlichen "Schöpfungszeit" gestellt wurde, die Themen "In Bewegung sein – Schöpfungsverantwortung – Nachhaltigkeit – Dankbarkeit" im Zentrum.

Die Gruppe machte sich am Freitag mit dem Rad vom Linzer Domplatz auf den Weg nach Gmunden. Danach ging es vom Gasthaus Hois’n über den Hernlersteig zur Gmundner Hütte auf dem Traunstein. Am Samstag feierte Bischof Manfred Scheuer mit den Teilnehmern und einigen Gästen eine Bergmesse – aufgrund des starken Windes aber nicht beim Gipfelkreuz, sondern unterhalb davon in einer windgeschützten Mulde.

Mit von der Partie waren heuer Christoph Burgstaller (Geschäftsführer des Vereins für Franziskanische Bildung), Helmut Eder (Obdachlosenseelsorger in Linz und Pfarrassistent in Linz-St. Severin), der Haslacher Pfarrer Gerhard Kobler, der unter anderem den Marathon des Sables durch die Sahara absolviert hat und in seiner Altersklasse Österreichischer Meister im 100-Kilometer-Lauf wurde, Michael Münzner (Regens des Linzer Priesterseminars und Domkapitular) sowie Heinz Mittermayr (Abteilungsleiter Katholische Arbeitnehmerbewegung). Bei der Bergmesse lud Bischof Manfred Scheuer die Teilnehmer der Gruppe ein, das mitzuteilen, was sie bewegt. Thematisiert wurden dabei unter anderem ein bewusster Umgang mit der Schöpfung und Umwelt und große Dankbarkeit: für die Natur, für die Berge, die eigene Beweglichkeit und Gesundheit sowie für die Kameradschaft und das Miteinander bei diesem Projekt.

Initiator Helmut Eder: "Es war rundum ein schönes, herausforderndes, bereicherndes und die Gemeinschaft stärkendes Projekt, für das wir alle dankbar sind und an das wir uns noch lange erinnern werden."