116 ausgezeichnete Sportler aus Gmunden

Sie kommen aus 15 unterschiedlichen Disziplinen (unter anderem Karate, Golf, Geräteturnen, Billard und Bouldern) und wurden von Bürgermeister Stefan Krapf (VP) für ihre Verdienste ausgezeichnet. Wie auch in den vergangenen Jahren dominierten die Einzelsportler die Veranstaltung, aber auch drei Mannschaften konnten heuer geehrt werden. Herausragend waren dabei naturgemäß die Gmundner Swans. Sie waren in der abgelaufenen Saison das Maß aller Dinge im Basketball (Meisterschaft, Cup und Supercup) und wurden auch bei der Sportlerwahl von OÖNachrichten und Land Oberösterreich zum besten Team des Jahres gekürt.

27 Sportler holten mehrere Titel

Neben den Swans wurden der TC Gmunden 1903 (Tennis) und die Sharks (Eishockey) ausgezeichnet. Gleich 27 Gmundner Sportler und Sportlerinnen holten in diesem Jahr mehr als einen Titel, drei der ausgezeichneten Sportler konnten einen Landesmeistertitel in zumindest zwei unterschiedlichen Sportarten gewinnen. Zum ersten Mal wurde heuer auch die Schulsportehrung in die Veranstaltung integriert: Das BG/BRG Gmunden zeichnete sich im Geräteturnen aus, das BRG Schloss Traunsee war unter anderem im Bouldern und im Tischtennis erfolgreich.

