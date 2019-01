114 Teilnehmer beim Zwergerlcup

OBERWANG. In der Oberaschau bei Oberwang wurde der zweite Lauf zum diesjährigen Intersport-Asen-Zwergerlcup im alpinen Skilauf ausgetragen.

114 Kinder nahmen an dem vom Skiklub Kammer bestens organisierten Rennen teil, was sich auch darin manifestierte, dass die gesamte Veranstaltung in nicht einmal eineinhalb Stunden abgewickelt werden konnte. Am schnellsten war bei den Burschen Matthias Schoberleitner aus Ottnang und bei den Mädchen Lena Steinmaurer, ebenfalls aus Ottnang.

Das genaue Ergebnis ist im Internet unter www.skizeit.at zu finden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema