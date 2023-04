1100 Kinder schufen Kunstwerk

In einem Gemeinschaftsprojekt von 13 Volksschulen und Kindergärten durften viele kleine Künstler einen "Tausend-Latten-Zaun" für die heurige Landesgartenschau "Gartenzeit 2023" in Wolfsegg gestalten. Das Ergebnis wurde für den Familienpreis des Landes Oberösterreich nominiert.

In den vergangenen Wochen bemalten 1100 Kindergarten- und Volksschulkinder ebenso viele Holzlatten mit fantasievollen Wiesen-Motiven. Diese Kunstwerke sollen die Gäste der "Gartenzeit 2023" auf ihrem Weg zur Schanze begleiten und Familien zum Spazierengehen im Ort einladen. Vergangenen Freitag präsentierten die jungen Kunstschaffenden ihre Unikate stolz den Eltern sowie einem interessierten Publikum. Die Idee für das Projekt stammt von "Gartenzeit"-Geschäftsführer Manfred Ettinger: "Kinder sind ein wichtiger Baustein für ein gelungenes Zusammenleben. Uns war daher immer klar, dass wir sie in die Gestaltung der Gartenzeit miteinbeziehen werden. Ich möchte an dieser Stelle ein Dankeschön aussprechen: Ihr habt das toll gemacht!" Mitgewirkt haben die Kindergärten und Volksschulen von Wolfsegg, Ottnang, Bruckmühl, Thomasroith, Atzbach, Bach, Altenhof und Gaspoltshofen.

