Die öffentliche Hand investiert nicht nur in Straßen-, sondern auch in Schienen-Infrastruktur. Das Gmundner Verkehrsunternehmen Stern & Hafferl bekommt von Bund und Land derzeit pro Jahr in Summe 10,9 Millionen Euro für die Linzer Lokalbahn, die Strecken Gmunden-Vorchdorf, Vorchdorf-Lambach und Vöcklamarkt-Attersee. Festgelegt ist dieser Betrag im „Mittelfristigen Investitionsprogramm“ (MIP), das alle fünf Jahre neu ausverhandelt wird.