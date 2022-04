100.000 Euro Prämie für die Mitarbeiter

„Nicht nur medizinisches Personal hat in der Pandemie Großartiges geleistet, sondern auch die Menschen in der Industrie, die hohe Ausfälle und Lieferprobleme kompensieren mussten“, sagt Gertrude Schatzdorfer-Wölfel. Das Familienunternehmen Schatzdorfer in Gampern hat seinen 84 Mitarbeitern deshalb eine Prämie von 100.000 Euro ausbezahlt.

Schatzdorfer beliefert als Produzent passgenauer Blechteile zahlreiche internationale Konzerne wie KTM, die auf die pünktlichen Zulieferungen angewiesen sind. „Es liegt an uns Zulieferern, auch in schwierigen Zeiten die Produktionsketten nicht abreißen zu lassen“, sagt Schatzdorfer-Wölfel. „Tausende Arbeitsplätze bei unseren Kunden wären betroffen. Deshalb war es uns ein Anliegen, uns bei unseren Mitarbeitern für ihre Loyalität zu bedanken.“ Gerade jetzt, wo die Lebenshaltungskosten so steigen, seien Prämien, die brutto für netto ausbezahlt werden können, besonders hilfreich.