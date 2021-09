Wolfgang Fingernagel arbeitete lange am neuen Heimatbuch der Gemeinde St. Wolfgang, jetzt kann er es endlich präsentieren. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr findet im Rathaus die entsprechende Feier statt, und auch der Buchverkauf beginnt. "Eigentlich wird so ein Buch nie fertig", sagt der Ortshistoriker. "Auch wenn hier nur eine Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern beschrieben wird, ändert sich tagtäglich etwas." Fingernagel hatte eine lange und ereignisreiche Ortsgeschichte zusammenzufassen und