Wenn die Traunkirchner in diesem Jahr das 1000-jährige Bestehen ihres Klosters feiern, werden auch Erinnerungen an eine berühmt-berüchtigte Nonne wieder wach: Magdalena Dietrichinger war die letzte Äbtissin der Benediktinerinnen am Traunsee und zugleich eine Femme fatale. Eine Frau, die sich den Regeln und Autoritäten ihrer Zeit erfolgreich widersetzte.