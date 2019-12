10. Traunsee Schlösser Advent: Heute kommt Nikolaus mit der Pferdekutsche

Der Traunsee Schlösser Advent im Land- und Seeschloss Ort in Gmunden geht in sein drittes und damit vorletztes Wochenende. Heute ist von 13 bis 19 Uhr, morgen und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

"Als besonderes Highlight kommt am Freitag um 17 Uhr der Nikolaus mit der Pferdekutsche und hat für unsere kleinsten Besucher Geschenkpackerl mit dabei", kündigt Gustl Viertbauer, einer der Initiatoren des von den OÖNachrichten unterstützten und partnerschaftlich betreuten Adventereignisses, an.

"Besucher können eigentlich jedes Wochenende kommen, und sie werden nie das Gleiche erleben", ergänzt Viertbauer. "Denn die Aussteller wechseln, und wir haben jede Woche ein anderes Programm." Dass der Nikolaus ausgerechnet heute, an seinem Namenstag, die Kinder beschenken kann, ist eine zusätzliche glückliche Fügung.

Auch heuer sind es wieder mehr als 130 Aussteller, die beim Traunsee Schlösser Advent, der in diesem Jahr übrigens sein zehnjähriges Bestandsjubiläum feiert, ihr traditionelles Kunsthandwerk zeigen und zum Teil sogar an Ort und Stelle erzeugen. In der Kapelle des Seeschlosses finden an jedem Ausstellungstag um 14 und 16 Uhr Konzerte statt. Nach dem Nikolaus am heutigen Abend kommt morgen und am Sonntag das Christkind vorbei – jeweils von 13 bis 18 Uhr im Landschloss.

Tickets mit Shuttleservice

Die Eintrittskarten zum Traunsee Schlösser Advent beinhalten die Möglichkeit zur Benutzung eines kostenlosen Shuttles mit dem Bummelzug vom Gmundner Rathausplatz bis direkt zum Eingang des Schlösser Advents und wieder retour sowie eines kostenlosen Schiffsshuttles bei den Einstiegsstellen Rathausplatz, Grünbergseilbahn und Schloss Ort.

Öffnungszeiten sind am nächsten und gleichzeitig letzten Schlösser-Advent-Wochenende von 13. bis 15. 12., Freitag 13 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr.

Weitere Informationen auf www.schloesseradvent.at (gs)