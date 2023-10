Salzkammergut: Vom "Sulzstrehn" zum Wasserstoff

Die Industrie hat ihren Anteil an der Geschichte des Salzkammerguts, ist aber nicht annähernd so populär wie Kaiser und Operette. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Sommerfrische der Monarchie als Vorläuferin des modernen Tourismus die Aufmerksamkeit auf Kuraufenthalt und Landschaftsschönheit gelenkt. Jetzt will gerade der Tourismusverband die Industriekultur präsentieren, die die Region in ihrem Wirtschafts- und Arbeitsleben geprägt hat.