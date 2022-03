Saharastaub: Wenn sich der Himmel orange färbt

Der Grund, warum sich gestern der Himmel über Österreich orange gefärbt hat, hatte eine weite Reise hinter sich: mehr als 3000 Kilometer, von der Sahara nach Europa. Die aktuelle Wetterlage bringt derzeit große Mengen Saharastaub in weite Teile Europas, auch nach Österreich. Saharastaub ist hierzulande nichts Ungewöhnliches. "Das aktuelle Ereignis ist aber relativ stark und eines der stärksten der vergangenen Jahre", hieß es gestern aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Bei bestimmten Wetterlagen wird Saharastaub im Norden Afrikas von starken Winden aufgewirbelt und in höhere Luftschichten verfrachtet. Von dort aus kann er mit der entsprechenden großräumigen Luftströmung weite Strecken zurücklegen."

Der Staub in der Luft kann den Himmel gelblich bis bräunlich wirken lassen und Morgen- und Abendrot deutlich verstärken. Der an sich ungefährliche Staub kann bei vorbelasteten Personen allerdings gesundheitliche Folgen haben. Und er trägt zur lokalen Luftverschmutzung bei.

Roter Regen

Mit Regen oder Schnee kann der Sand auch den Boden erreichen, der Niederschlag wird aufgrund seiner Färbung auch als Blutregen bezeichnet. Die ersten Tropfen fielen im Mühl- und Innviertel bereits gestern Abend. In der Nacht auf heute breitete sich von Westen her Regen auf das ganze Land aus. In der Folge regnet es lokal teils kräftig. Am Vormittag ist anfangs speziell in den südlichen Landesteilen teils noch mit zeitweiligem Regen zu rechnen. Weiter im Norden ist es hingegen meist von Beginn an trocken und zeitweise sonnig. Spätestens ab Mittag sind im ganzen Land trockene Verhältnisse zu erwarten, der Nachmittag soll dann verbreitet Sonnenschein bringen.