Sagen Sie den Ehrenamtlichen mit Ihrer Stimme laut "Danke schön"

Sie fahren den Mannschaftsbus, stehen bei Hitze, Regen und Kälte auf dem Trainingsplatz, schenken aus, mähen den Rasen, trösten, coachen, feuern an, springen vor Freude in die Luft und fangen auf, wenn der Erfolg ausbleibt. Und zwar Tag für Tag für Tag – zweihunderttausendfach! Denn ungefähr so viele Freiwillige sind es, die sich in Oberösterreichs 2500 Sportvereinen ehrenamtlich engagieren.

Mit der Aktion "Danke schön!" holen die OÖNachrichten und das Sportland Oberösterreich diese 200.000 Menschen vor den Vorhang und wollen sich gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern für dieses Engagement bedanken.

1000 Euro für die Bezirkssieger

In den vergangenen Wochen haben die OÖN aufgerufen, Ehrenamtliche zu nominieren, nun kann auf nachrichten.at abgestimmt werden, wer in der jeweiligen Region als Bezirkssieger hervorgeht – als Preis für den Sieger oder die Siegerin winken 1000 Euro.

Einer der Nominierten ist Franz Pichler aus Hagenberg im Mühlkreis. Für den 52-Jährigen ist es eine Selbstverständlichkeit, sich für den Verein, den Ort und die Gesellschaft zu engagieren. "Ich bin dankbar dafür, dass ich als Kind diese Qualitäten, die ein Vereinsleben bietet, konsumieren durfte – Qualitäten, die damals andere geschaffen haben. Ich will das jetzt ein Stück weit zurückgeben", sagt er, der in so vielen Funktionen im Verein tätig ist, dass er zu Recht sagt: "Das ist wie ein Nebenjob."

Franz Pichler als Trainer Bild: privat

Pichler trainiert gegenwärtig die U13 des Vereins, wo auch seine Tochter spielt. Aber nicht nur das: Der Obmann des ASV Hagenberg koordiniert und organisiert – auch Wandertage – und kümmert sich zudem um den Platz. Zur Not auch zu einer nachtschlafenden Zeit, wenn, wie heuer, ein internationaler Verein –Al Fateh SC aus Saudi-Arabien – in Hagenberg sein Trainingslager absolviert. Aktuelles Projekt: die Flutlichtanlage auf energiesparende LED-Lampen umzurüsten.

Auch er merkt jedoch, dass sich immer weniger Menschen auf ein fixes Engagement im Verein einlassen. "Einmal helfen, das ist kein Problem, aber Verantwortung zu übernehmen, da wird es immer schwerer, jemanden zu finden", sagt Pichler. Und das, obwohl ein gesundes Vereinsleben so viel zurückgibt. "Es ist eine Freude, wenn die Buben ins Training kommen und sich schon mit einem Bauchklatscher begrüßen. Hier entstehen Freundschaften fürs Leben."

Franz Pichler als Obmann Bild: Ing. Andreas Fahrner

Machen Sie mit, stimmen Sie ab!

Pichler hat aber auch einen echten Beruf, er ist technischer Angestellter – früher spielte er selbst lange im Verein und war auch Mitglied im Pfarrgemeinderat. "Das geht sich aber jetzt nicht mehr aus." Seine beiden Söhne spielen ebenfalls im Verein und eigentlich ist die ganze Familie engagiert.

Wer noch aller unter den Nominierten ist, finden Sie auf nachrichten.at/ehrenamt. Hier können Sie noch bis 10. September abstimmen, wer der jeweilige Bezirkssieger werden soll.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf