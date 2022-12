Sag mir, wie war Weihnachten?

Anna Hackl, 91: Da standen zwei Engerl vor der Tür

Die Mutter der 1931 in Schwertberg geborenen Landwirtin hatte in den Tagen nach dem 2. Februar 1945 zwei sowjetischen Ausbrechern aus dem KZ Mauthausen das Leben gerettet. Die Geschichte wurde auch verfilmt. Anna Hackl erlebte damals als 13-jähriges Mädchen alles mit und wurde auch zur Lebensretterin. Frau Hackl, Weihnachten in Ihrer Kindheit, wie war das, sind Sie auch am Fenster gestanden und haben das Christkind gesehen?

Anna Hackl, 91 Bild: Volker Weihbold

Ich war noch keine sechs Jahre alt, also in den 1930er-Jahren, da standen einmal zwei Engerl vor der Tür. Locken, weißes Kleid. Es waren die Weihnachten, als ich einen Puppenwagen bekam. Ich habe erst viel später erfahren, dass es die Nachbarsmädchen gewesen sind. Aber es waren ganz besondere Weihnachten. Den Baum schmückten meine Eltern immer heimlich, oben waren zwei gläserne Vögel, dann eine Kette mit kleinen Glaskugeln, eine zweite mit größeren Glaskugeln und Engeslhaaren. Und Nüsse hingen auch auf dem Baum. Oft bekamen wir auch Mützen, Handschuhe oder einen Schal. Und zu Essen gab’s anfangs immer ein Bratl mit Knödeln, später Würstel. Meine Mutter war eine gute Köchin, ihr waren Weihnachtsfeste immer sehr wichtig.

Wir gingen auch nach dem Fest zur Mette in den Ort, im Finstern durch den Schnee, Laterne hatten wir keine, weil wir den Weg eh kannten. Es war halt sehr kirchlich alles früher. Wenn der 24. auf einen Sonntag fiel, dann gingen wir in der Früh zur Messe, am Nachmittag und in der Nacht noch einmal. Bei mir gibt’s heuer am 26. ein Familienfest, da koche ich Schnitzerl. Da kommen dann alle meine Kinder und Enkerl.

Josef Zauner, 74: Die Kekse durften wir nicht sehen

Das Konditorhandwerk war Josef Zauner nicht in die Wiege gelegt. Der Sohn einer Lungauer Bergbauernfamilie ging nach Bad Ischl, um in der berühmten k. u. k. Hofzuckerbäckerei Zauner eine Lehre zu absolvieren. Später adoptierte ihn das kinderlose Chef-Ehepaar. Herr Zauner, welche Erinnerungen haben Sie an Weihnachten auf dem Bergbauernhof?

Josef Zauner Bild: Hofer

Ich bin mit 14 Geschwistern auf einem Bauernhof in Tamsweg aufgewachsen. Weihnachten war damals noch sehr religiös geprägt. Materielle Geschenke bekamen wir nie, aber wir haben uns als Kinder extrem auf das Fest gefreut.

Meine Mutter hat immer heimlich Kekse gebacken, deren Duft wir natürlich rochen, die wir aber nie sehen durften. Erst am Heiligen Abend bekam dann jedes Kind als einziges Geschenk ein Paket mit Keksen. Ich bin sicher, meine spätere Liebe zum Konditorhandwerk kommt von da her.

Der Heilige Abend begann jedes Jahr mit dem Rosenkranz-Beten. Mein Vater ging danach mit Weihrauch durch das ganze Haus, auch in den Stall, und wir Kinder hinterher. In jedem Raum wurde gebetet.

Am Abend gab es dann Schweinsbraten in der Rein, in der in der letzten halben Stunde auch Erdäpfel mitgebraten worden sind. Für uns war dieses Festessen damals etwas ganz Besonderes, ein richtiges Luxus-Menü. Nach dem Essen kam die Bescherung, und danach saß die ganze Familie beisammen und diskutierte. Zur Mette, die um Mitternacht begann, stapften wir kilometerweit durch den Schnee ins Tal hinab.

Johann Pfaff, 102: Es war ein Tag wie jeder andere

Als fünftes Kind und erster Sohn seiner Familie kam Johann Pfaff 1920 in Vukovar im heutigen Kroatien als Teil der deutschsprachigen Volksgruppe der Donauschwaben zur Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kämpfte er sich nach Oberösterreich durch. Mit seiner Frau bewirtschaftete er eine Landwirtschaft, später ließ sich die Familie in Fischlham nieder. Herr Pfaff, wie wurde Weihnachten in den 1920er Jahren in Vukovar gefeiert?

Bild: Christina Gärtner

Weihnachten war ein Tag wie jeder andere. Es gab etwas besseres Essen als an Wochentagen, wie sonst an Sonntagen. Im Dezember wurden Schweine geschlachtet und die Frauen haben alles zu Würsten verarbeitet. Es gab bei uns nicht viel Obst, aber die Frauen haben Nuss- oder Mohnstrudel gebacken. Geschenke hat es keine gegeben, vielleicht einmal Feigen oder ab und zu eine Orange. In Vukovar gab es nur Eichen und Eschen, keine Fichten oder Tannen, deshalb gab es bei uns auch keinen Christbaum. Am Heiligen Abend kam die Jugend zusammen. Es wurde mit neun Kukuruz-Körnern und neun Bohnen "Mühle" gespielt oder Karten, alles, was nichts kostete. Um elf Uhr gingen wir gemeinsam in die Kirche, danach war alles vorbei.

Seine Enkelin Christina Gärtner erinnert sich, dass ihr Opa jahrelang kein Geld für einen Christbaum ausgeben wollte. Heute genießt Johann Pfaff den Blick aus dem Küchenfenster seines Hauses in Fischlham, wo im Garten ein bunt geschmückter Christbaum steht.

Werner Gamerith, 83: Zuckerrübensirup als bestes Geschenk

Der Umgang mit Natur, mit dem Garten und dem selbst angepflanzten Obst und Gemüse ist Werner Gamerith, Autor, Fotograf und Umweltaktivist aus Waldhausen im Strudengau, schon seit den frühen Kindertagen ein großes Anliegen. 1939 in Mödling geboren, hat er bereits als kleiner Bub erlebt, wie wichtig Gesundheit und Familie sind. Herr Gamerith, wie haben Sie Weihnachten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt?

Bild: privat

Der Glaube ans Christkind gab uns Kindern damals große Hoffnung, auch wenn im Volksschulalter dieser Glaube zunichtegemacht wurde. Trotzdem waren mein Bruder und ich wie verzaubert, wenn wir nach einem Spaziergang mit dem Vater nach Hause kamen und der geschmückte Christbaum vor uns stand. Als Geschenke gab es gestrickte Pullover und Handschuhe.

Aber es stand auch ein ganz besonderes Geschenk auf dem Gabentisch: ein Glas Zuckerrübensirup. Zucker war damals nur schwer zu bekommen. Meine Eltern bauten Zuckerrüben im Garten an, kochten diese und pressten mit einer Erdäpfelpresse den Saft aus. Dieser stand einige Tage am Herd und wurde eingedickt. Den fertigen Zuckerrübensirup haben mein Bruder und ich am Heiligen Abend bekommen – ich habe noch heute den herrlich süßen Geschmack im Mund. Weihnachten war immer ein herrliches Familienfest, denn es kam nicht aufs Schenken an, sondern darauf, dass wir nach dem Krieg beisammen sein konnten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut