"Sag Kardo, er soll vor den Geschleppten nicht reden"

14 Angeklagte, mehr als ein Dutzend Zeugen und insgesamt 18 Verhandlungstage: Am 10. Mai beginnt am Landesgericht Linz ein umfangreicher Schlepperprozess gegen eine mutmaßliche kriminelle Bande von Männern aus dem Irak. Sie sollen Menschen aus Syrien, dem Iran und dem Irak in die EU geschmuggelt und von Österreich aus vor allem nach Deutschland gebracht haben.