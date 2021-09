Drei Plätze, 1000 Genussschätze. Auch heuer hat die von den OÖNachrichten präsentierte Genusslandstraße mit ihren mehr als 100 bäuerlichen Produzenten Spezialitäten zu bieten, die so manchem Gourmet-Restaurant alle Ehre machen würden. Und das am Linzer Domplatz, am Martin-Luther-Platz und am Schillerpark am kommenden Freitag von 9 bis 22 Uhr und am Samstag von 10 bis 19 Uhr.