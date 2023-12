Säugling starb nach Geburt: Arzt heute vor Gericht

Grob fahrlässige Tötung eines Neugeborenen wirft die Staatsanwaltschaft Wels einem Gynäkologen des Klinikums Vöcklabruck vor, der Mediziner muss sich heute im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wels dafür verantworten. Ihm könnten für den Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe drohen.

Einen katastrophalen Verlauf nahm die Entbindung einer jungen Mutter, die am 6. Dezember mit ihrem Mann die Geburtenstation des Klinikums Vöcklabruck aufgesucht hatte. Es war bereits nach Mitternacht, die Frau litt unter starken Schmerzen, weshalb der gebärenden Patientin ein Anästhetikum gegeben wurde.

Trotzdem soll der Arzt auf die Einleitung des natürlichen Geburtsvorgangs beharrt haben, obwohl die Frau schreiend gebeten haben soll, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Mit einer Saugglocke wurde dann laut Anklage versucht, das Kind auf die Welt zu bringen.

In der Folge kam es zum Riss der Gebärmutter, das Baby dürfte bei dem Vorgang unter Sauerstoffmangel gelitten haben. Es musste noch auf der Geburtenstation künstlich beatmet werden, wie der schockierte Vater im Kreißsaal erfuhr. Seine Partnerin verlor zweieinhalb Liter Blut. Lukas wurde in ein Klinikum in Salzburg gebracht, wo er an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen wurde. Die Eltern entschieden am 14. Dezember 2021, diese wegen Aussichtslosigkeit ausschalten zu lassen.

Auch was die Verletzungen der jungen Mutter betrifft, geht die Staatsanwaltschaft von grober Fahrlässigkeit aus. Dem Gynäkologen wird auch zur Last gelegt, "keine persönliche Einsicht in die vorhandenen Befunde der Mutter" genommen und "keine fachärztliche Bewertung und Abwägung der Risiken der verschiedenen Geburtsmodi" vorgenommen zu haben.

Die gebärende Frau soll zudem "keine adäquate Betreuung" bekommen haben. Der Gebärmutterriss, der eine Notoperation erforderlich machte, stelle eine schwere Körperverletzung mit einer länger als 24 Tage andauernden Gesundheitsschädigung dar, heißt es in der Anklage.

Arzt bekennt sich nicht schuldig

Im Ermittlungsverfahren wurde ein umfangreiches medizinisches Gutachten eingeholt, doch der beschuldigte Gynäkologe hat bisher kein Geständnis abgelegt und sich nicht schuldig bekannt. Dienstrechtliche Konsequenzen hat es bisher nicht gegeben.

Man müsse erst das rechtskräftige Ergebnis des laufenden Strafverfahrens abwarten, teilte eine Sprecherin der Oberösterreichischen Gesundheitsholding vor einigen Wochen mit. Ob grobe Fahrlässigkeit vorliege, "werden uns die Gerichte zeigen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper