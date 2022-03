Saat in den Startlöchern: "Bleibt es länger trocken, wird es kritisch"

Die Samenkörner liegen in den Startlöchern, das dauerhaft kalte Wetter ist vorbei. Doch damit mit dem Wachstum gestartet werden kann, fehlt in vielen Regionen Entscheidendes: Wasser. Seit Wochen hat es in weiten Teilen Österreich so gut wie nicht geregnet oder geschneit. Doch Oberösterreichs Landwirte beruhigen.