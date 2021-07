Dass die Planungen für den Weiterbau der S10 Richtung Staatsgrenze nun de facto gestoppt sind, regt in der Region gehörig auf. Vor allem Rainbachs Bürgermeister Günter Lorenz schäumt und wendet sich schon zum zweiten Mal mit einem geharnischten Brief an Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne), die, wie berichtet, als Eigentümervertreterin der Asfinag angeordnet hat, alle Neu- und Ausbauprojekte zu evaluieren: "Wir sind echt sauer.