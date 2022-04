Wer in Russland die Stimme gegen Putins Krieg und für Demokratie und Menschenrechte erhebt, riskiert Verfolgung und drakonische Haftstrafen. Widerstand erfordert Mut. Vor allem dann, wenn der Protest nicht wie in der Millionen-Metropole Moskau von einer Masse getragen wird, sondern in der Provinz von Einzelpersonen ausgeht. In ihrer Heimatstadt Kemerowo in Westsibirien hat die 20-jährige Informatikstudentin Darya Kuklina Mut bewiesen und für den Frieden demonstriert.