Russische Friedensaktivistin: „Bin Österreich dankbar“ 

Im Frühjahr 2022 gelang der jungen Frau aus Sibirien die Flucht aus Russland nach Österreich, nachdem sie sich gleich nach dem Beginn des Überfallskrieges auf die Ukraine an Social-Media-Friedensprotesten beteiligt hatte. Bekanntlich ist es in Russland schon verboten, das Wort „Krieg“ überhaupt zu verwenden. Zuvor hatten sie und ihr Vater auch Veranstaltungen des Oppositionellen Nawalny besucht.

In Oberösterreich stellte sie einen Asylantrag, um hier Schutz zu bekommen. Das formalrechtliche Problem bisher: Die Programmiererin, die an der Linzer JKU das Fach „Künstliche Intelligenz“ studiert, war mit einem italienischen Visum in die EU eingereist. Ende November drohte Daria die Abschiebung nach Italien, völlig unvermittelt wurde sie damals in „Verwaltungsverwahrungshaft“ genommen.

Daraufhin kam es zu Protesten an der JKU gegen die behördliche „Überstellung“ der Russin, auch JKU-Rektor Meinhard Lukas übte Kritik am Vorgehen der Behörden. Dann ging es schnell, die 21-Jährige wurde prompt enthaftet, die Abschiebung nach Italien seither nicht durchgeführt; auch aus gesundheitlichen Gründen, weil es Daria psychisch schlecht ging.

Nun sei die Sechsmonats-Frist endgültig verstrichen, sagt die Steyrer Rechtsanwältin Julia Kolda, die die Asylwerberin rechtlich unterstützt. Die Folge: „Meine Mandantin ist zum Asylverfahren zugelassen worden.“ Soll heißen: Österreich muss in der Sache entscheiden, ob die Russin ein Recht auf Asyl hat. Wann es zu einer Entscheidung der Asylbehörde in erster Instanz kommt, ist nicht absehbar.

„Ich bin Österreich dankbar“, sagt die junge Russin. Besonders bedanke sie sich für die Unterstützung durch den Lions Club Gallneukirchen und das Projekt MORE der JKU und Borealis, das geflüchtete Studierende unterstützt. Im abgelaufenen Semester habe sie 37 ECTS-Punkte erreicht. Daneben baut sie in Sprachkursen ihre Deutschkenntnisse aus. Der Studienerfolg sei auch der Verdienst ihrer Helferinnen und Helfer, sagt Daria. „Weil ich endlich einen ruhigen Platz zum Lernen und Ausruhen habe.“

Aus Russland bekommt die geflüchtete 21-Jährige keine guten Nachrichten: „Die Lage hat sich massiv verschlechtert. Die Behörden möchten wissen, wo ich mich aufhalte. Ich mir Sorgen um die Sicherheit meiner Familie. Wir haben de facto keine Meinungsfreiheit mehr in Russland und die Behörden denken auch darüber nach, wie sie jene sanktionieren können, die das Land verlassen haben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper