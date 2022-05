"Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper" – unter dieses Motto stellte Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer den Bewegungsmonat Juni. Dieser wurde vom Bildungsministerium für die Schulen ausgerufen. Neben klassischen Ballspielen warten auf Oberösterreichs Schüler in diesem Monat besondere Veranstaltungen: So können sie am 23. Juni im Volkshaus Pichling den Behindertensport hautnah kennenlernen oder beim Trendsportfestival am 28. Juni Sportarten wie Skateboarding