Runder Tisch: Kinderschutz stärken

Angesichts der aktuellen Missbrauchsfälle und des von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmenpakets zur Stärkung des Kinderschutzes lud Jugendschutzlandesrat Michael Lindner (SP) gestern zu einem Runden Tisch ein. "Wir wollen alles uns Mögliche tun, um Kinder vor Missbrauch und sexueller Gewalt zu schützen", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz im Anschluss.

Neben Gewaltschutzexperten, Medizinern, Strafrechtlern und Sozialarbeitern nahm auch Christine Winkler-Kirchberger, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Oberösterreich, an den Gesprächen teil. "Der Schutz vor Gewalt ist ein zentrales Kinderrecht. Studien belegen, dass Gesetze in Kombination mit Präventionsmaßnahmen eindeutig Wirkung zeigen", sagt Winkler-Kirchberger.

Lindner kündigte weitreichende Maßnahmen zur Förderung der Bewusstseinsbildung beim Thema Gewaltschutz in Oberösterreich an. Außerdem sollen Pädagogen in Schulen und Kindergärten künftig stärker darin geschult werden, Zeichen von Gewalt an Kindern zu erkennen und richtig damit umzugehen.

Winkler-Kirchberger befürwortet die vom Bund angekündigte Verpflichtung für Schulen, Kinderschutzkonzepte zu erstellen. "So ein System wäre auch in Vereinen, die Kinder betreuen, und Kindergärten sinnvoll. Das Interesse an Präventionsworkshops ist schon jetzt sehr groß, die Sensibilisierung der vergangenen Jahre zeigt also Wirkung", sagt die Kinder- und Jugendanwältin. Lindner und Winkler-Kirchberger regen für die Kinder- und Jugendanwaltschaft ein eigenes Gesetz an, das deren Mitarbeitern den Zugang zu Betreuungseinrichtungen garantiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.