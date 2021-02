Rund 400 Tonnen Müll landen auf der Straße

Rund 500 Kilo Müll verursacht ein Oberösterreicher durchschnittlich pro Jahr. Ein Teil davon, vorwiegend Kunststoffverpackungen, Getränkedosen, Zigarettenstummel oder neuerdings auch Einweg-Gesichtsmasken, landet aber nicht in Sammelstationen oder in der Mülltonne, sondern wird achtlos während der Autofahrt oder beim Spaziergang weggeworfen – 2018 blieben so 400 Tonnen Müll auf heimischen Landstraßen liegen.

Abhilfe soll nun wieder eine Frühlingskampagne schaffen: Unter dem Motto "Hui statt Pfui" ruft das Umweltressort des Landes gemeinsam mit dem Abfallverband zwischen März und Ende Mai Freiwillige zur 13. Flurreinigungsaktion auf, sagten Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) und Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Landesabfallverbandes, gestern bei einer Pressekonferenz: Mitmachen könne jeder, vom Kindergartenkind bis zum Pflegeheimbewohner, und natürlich unter Einhaltung des coronabedingten Sicherheitsabstandes, sagte Wohlmuth.

Die Teilnehmer erhalten nicht nur Müllsäcke und Handschuhe, sondern nehmen auch an einem Gewinnspiel teil: Unter Kleingruppen, Vereinen, Schulen und Kindergärten werden Geldpreise im Wert von 9500 Euro verlost. Im Jahr 2019 haben 28.000 Freiwillige insgesamt 90 Tonnen Müll in Oberösterreich eingesammelt. (nieg)

Infos zur Flurreinigungsaktion unter www.huistattpfui.at

