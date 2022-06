Rund 30 Bäume stürzten bei Unwetter auf Donauradweg

Um kurz vor 18 Uhr ging in Obernberg am Inn (Bezirk Ried) der erste Unwetter-Alarm ein. Es war der Beginn eines einsatzreichen Abends für Oberösterreichs Feuerwehrleute. Binnen drei Stunden verzeichnete das Landesfeuerwehrkommando Ausrückungen wegen Sturmschäden an 50 rund Orten. Es war ein kurzes, aber heftiges Gewitter, das sich vom Bezirk Ried bis in den Bezirk Perg ausbreitete. Auf der Karte sind die betroffenen Bezirke zu sehen:

Die grünen Punkte zeigen die Unwetter-Einsätze am 20. Juni Bild: LFK OÖ

Donauradweg bei Saxen gesperrt

In der Gemeinde Saxen im unteren Mühlviertel entwurzelten laut Angaben der Feuerwehr rund 30 Bäume und fielen auf den Donauradweg. 18 Einsatzkräfte rückten um kurz vor 20 Uhr aus, um diese zu beseitigen. Der Radweg wurde auf unbestimmte Zeit gesperrt, hieß es am Abend.

Die Hagelversicherung berichtete von einem Schaden in der Höhe von fünf Millionen Euro in Oberösterreichs Landwirtschaft. Betroffen seien 20.000 Hektar in den Bezirken Ried, Schärding und Grieskirchen. Ab dem späten Nachmittag kam es dort zu Starkniederschlägen und Sturm, auch bis zu golfballgroße Hagelschloßen gingen nieder. "Die Prognosen unserer Meteorologen weisen für die nächsten Tage weiterhin auf ein hohes Unwetterpotential hin, vor allem am Mittwoch kann sich die Lage noch verschärfen", teilte Pressesprecher Mario Winkler in einer Aussendung mit.

Zumindest für heute Abend gibt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Entwarnung. "In der Nacht ziehen zunächst noch ein paar Regenschauer und Gewitter durch. Nach Mitternacht ist es meist trocken", heißt es.

Ein Maisfeld in Oberösterreich Bild: ÖHV

Ein Toter bei Unwetter in Bayern

Bei einem schweren Unwetter ist nach Angaben des Landratsamtes Freising ein Mensch ums Leben gekommen. Es gebe zudem einen schwer verletzten Menschen und eine Person werde vermisst. Der Zugverkehr wurde teilweise bis Dienstag eingestellt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor extremen Gewittern in Ober- und Niederbayern mit Blitzschlag, entwurzelten Bäumen, beschädigten Dächern sowie Überflutungen von Kellern und Straßen gewarnt.