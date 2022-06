Rund 1000 abgemeldete Schüler werden jetzt geprüft

Noch nie wurden so viele Kinder vom Unterricht abgemeldet, wie zu Beginn des heurigen Schuljahres: In Oberösterreich blieben insgesamt 1408 Unterrichtspflichtige im September den Schulen fern. Die Gründe dafür dürften in erster Linie in der Corona-Pandemie gelegen sein: Das regelmäßige Testen, das Tragen von Masken oder auch das Impfen dürfte viele Eltern zur Abmeldung ihrer Kinder bewogen haben.