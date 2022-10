Rumäne übernachtete in Einbruchhaus

Er nächtigte nach seinen Einbrüchen mehrmals in dem Gebäude und machte sich anschließend davon.

Am vergangenen Wochenende wurde dem 31-Jährigen seine freche Vorgehensweise schließlich zum Verhängnis: Die Besitzer des Hauses schauten am Samstag in der Früh dort vorbei und fanden den Einbrecher.

Sie verständigten die Polizei, die gegen 8.40 Uhr ausrückte und den Mann festnahm. Er wird mehrfach angezeigt.