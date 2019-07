Ruhe am Himmel: So wenig Blitze wie noch nie zuvor

Doch das stabile Hochdruckwetter lässt Sommergewitter heuer abblitzen. Seit Messbeginn des Österreichischen Blitzortungssystems ALDIS im Jahr 1992 gab es noch nie so wenige Blitze wie im laufenden Jahr. "Von Jänner bis zum heutigen Tag registrierten wir in Österreich 42.000 Blitze. Das waren um 65 Prozent weniger als im Mittel", sagt ALDIS-Leiter Gerhard Diendorfer.

"Staubtrocken" bis Sonntag

Grund für die Ruhe am Himmel ist das stabile Hochdruckwetter. "Gewitter entstehen in Übergangsphasen, wenn die Luftschicht labil wird und sich Hoch-und Tiefphasen abwechseln", sagt Bernhard Niedermoser, Meteorologe bei der ZAMG. Abwechslung gebe es, bedingt durch den Klimawandel, nun viel weniger.

Das spüren die Oberösterreicher auch in dieser Woche: "Bis Sonntag wird es, abgesehen von einzelnen Regenschauern im Bergland am Samstag, staubtrocken bleiben", sagt Niedermoser. Morgen erreichen die Temperaturen dabei mehr als 35 Grad. Erst der Sonntag werde labiler, flächendeckenden Regen wird es aber auch dann nicht geben. "In der nächsten Woche wird es wieder sonnig weitergehen", sagt der Meteorologe.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at