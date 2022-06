"Rufmord-Kampagne": Rabl wehrt sich gegen Glücksspiel-Vorwürfe

Am Wochenende tauchten Vorwürfe auf, Bürgermeister Andreas Rabl (VP) sei in Geschäfte mit illegalem Glücksspiel verwickelt. Das Nachrichtenmagazin "profil" brachte ihn in der jüngsten Ausgabe in Verbindung mit dem Hauptverdächtigen eines Strafverfahrens, dessen Firmenkonglomerat mehr als sieben Millionen Euro mit verbotenem Glücksspiel erwirtschaftet haben soll.