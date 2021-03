Ruf nach täglichem Besuchsrecht in Altenheimen

Ein Besuch von einer Person pro Woche – diese rigide Regel galt noch bis vor einem Monat in Österreichs Altenheimen. Angesichts der sinkenden Fallzahlen in den Heimen appellierten damals Mediziner, Landespolitiker und Seniorenvertreter in den OÖNachrichten an Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne), Lockerungen zuzulassen.

Mit Erfolg. Seit rund einem Monat sind zwei Besuche von je zwei Personen pro Woche erlaubt. Angesichts der weiter sinkenden Fallzahlen und Corona-Todesfälle in den Heimen (siehe Grafik) fordern Seniorenvertreter von SPÖ und ÖVP jetzt ein tägliches Besuchsrecht. "Dank der Durchimpfung liegen weitere Öffnungsschritte auf der Hand", sagt Josef Pühringer, Landeschef des VP-Seniorenbundes. "Unsererseits herrscht großes Unverständnis, warum hier noch zugewartet wird." Auch Peter Kostelka, Bundeschef des SP-Pensionistenverbandes, hält die derzeitigen Besuchseinschränkungen aufgrund der aktuellen Daten für "nicht mehr nachvollziehbar". Eine schrittweise Lockerung fordert Bernhard Hatheier, Obmann der ARGE Alten- und Pflegeheime Oberösterreich. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) spricht sich für ein Aufweichen der starren Besuchsregeln "zumindest an den Osterfeiertagen" aus.

Die Appelle könnten auch diesmal fruchten. Gesundheitsminister Anschober zeigte sich am Rande einer Pressekonferenz gesprächsbereit. Eine Expertengruppe erarbeite derzeit gerade, wie weitere Liberalisierungen aussehen könnten, hieß es auf OÖN-Anfrage im Gesundheitsministerium. Der Erfolg der Impfungen in Alten- und Pflegeheimen sei jedenfalls "fantastisch", sagte Anschober.

7-Tage-Inzidenz: Kirchdorf vorne

Weniger erfreulich entwickeln sich die Corona-Gesamtzahlen. Mit 556 Neuinfektionen binnen 24 Stunden wies Oberösterreich gestern einen neuerlichen Höchstwert im Jahr 2021 aus (siehe auch Seite 4). Im einstigen Hotspot-Bezirk Perg hat sich die Lage, wie mehrfach berichtet, allerdings entspannt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz lag der Bezirk Perg gestern mit 284,2 sogar wieder unter der Marke von 300. Neuer Spitzenreiter bei der 7-Tage-Inzidenz in Oberösterreich ist der Bezirk Kirchdorf mit einem Wert von 320,7. Für den Fall, dass ein Bezirk eine Woche lang eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 400 hat, sehen die Bundesvorgaben Ausreisebeschränkungen vor.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.