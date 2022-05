Rüstiger Senior fasste Einbrecher

Schreckmoment für einen 77-Jährigen in der Linzer Innenstadt: Als der Pensionist am Mittwochnachmittag die Tür zu seiner Wohnung in die Schillerstraße aufschloss, hörte er ungewöhnliche Geräusche. Nur Augenblicke später stürmten zwei ihm unbekannte Männer aus der Wohnung. In den Händen trugen sie zwei vollgepackte Taschen.

Der rüstige Linzer zögerte nicht und nahm sofort die Verfolgung auf. Er lief den Tätern bis zur Kreuzung der Schiller- mit der Südtirolerstraße nach, wo sich das Duo trennte. Dem 77-Jährigen gelang es, einen der Einbrecher, einen 33-jährigen Türken, zu fassen und festzuhalten.

Fahndung ohne Erfolg

Die Polizei, die von Zeugen verständigt worden war, rückte an. In der Jackentasche des 33-Jährigen fanden die Beamten die Bankomatkarte der Tochter des Einbruchsopfers. Der Verdächtige wurde festgenommen und vorerst in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Vor Ort stritt er ab, bei der Tat beteiligt gewesen zu sein, auch von einem zweiten Täter wisse er nichts.

Nach diesem wurde im Nahbereich gefahndet. Allerdings ohne Erfolg. Zumindest das Diebesgut konnte gesichert werden. Die beiden Männer hatten die Taschen während ihrer Flucht fallen gelassen. Darin befanden sich diverse elektronische Geräte sowie Schmuck des Opfers.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 33-Jährige mittlerweile in die Justizanstalt Linz gebracht, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Die Ermittlungen dauern an.

Lokalisierung: Der Pensionist hielt den Täter an der Kreuzung der Schiller- mit der Südtirolerstraße fest: