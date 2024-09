Rückschlag für Kasberg: Kein "Snow & Fun" mehr

Am Wochenende begründete Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen, diese Entscheidung: Man sei bereits seit einem Jahr Mitglied der Salzburger SuperSkiCard, dafür gebe es eine große Nachfrage. "Aus vertraglichen Verpflichtungen dürfen wir nur eine weitere Saisonkarte anbieten. Und das bleibt die SunnyCard, die schon in der letzten Wintersaison für Familien preiswerter als die ,Snow & Fun‘-Card war." Außerdem sei die Nachfrage nach der oberösterreichischen Verbundkarte "Snow & Fun" überschaubar gewesen.

Für das Skigebiet Kasberg bedeutet das Aus für diese Karte einen herben Rückschlag. Es steht nun ohne Skiverbund da. Vor wenigen Tagen hatten die Almtal-Bergbahnen verkündet, dass die bevorstehende Wintersaison nach den finanziellen Turbulenzen gesichert sei, die OÖN haben berichtet.

"Gravierende Folgen" befürchtet

Die Initiative "Unser Kasberg" befürchtet nun "gravierende Folgen für den Wintertourismus in Oberösterreich". Immer mehr Urlauber könnten in andere Regionen abwandern, teilte der Sprecher der Initiative, Bernhard Altmanninger, via Aussendung mit. Er gab auch die Kosten zu bedenken: Während die "Snow & Fun"-Karte rund 600 Euro gekostet hat, zahlt ein Erwachsener für die Salzburger SuperSkiCard 1000 Euro.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) sagte gegenüber dem ORF, es gebe nach seinem Kenntnisstand aktuell Überlegungen, künftig neue, eventuell bundesländerübergreifende Angebote zu schaffen. Das sei aber eine Entscheidung der Geschäftsführungen der betreffenden Seilbahnunternehmen.

