Rückschlag für Gmundens Hotelpläne

Sechs Jahre nach dem spektakulären Scheitern des geplanten Seehotels „Lacus Felix“ in Gmunden nahm die Stadtgemeinde heuer einen zweiten Anlauf. Die Initiative begann vielversprechend. Im Unterschied zum alten Hotelprojekt einigten sich alle Fraktionen dieses Mal zuerst auf die Rahmenbedingungen, die man für das Hotel- und Wohnbauprojekt vorgibt. Darunter beispielsweise die Größe der Gebäude. Basierend auf diesen Bedingungen ging die Stadt auf Investorensuche. Dazu wurde im Juni eine Ausschreibung gestartet, und tatsächlich meldeten sich bis zum Ende der Auschreibungsfrist am 16. November Interessenten.

Doch wenige Tage vor Ende der Frist erhob ein in Wien gemeldetes Ein-Mann-Unternehmen beim Landesverwaltungsgericht Einspruch gegen das Ausschreibungsverfahren – mit Hinweis auf einen juristischen Fehler bei der Formulierung der Ausschreibung. In Gmunden gehen Beobachter davon aus, dass die hinter der Firma stehende Person nur das Ziel hatte, das Hotelprojekt zu torpedieren.

Und das scheint ihr vorerst gelungen zu sein. Nachdem die Stadtgemeinde nach einer einstweiligen Verfügung durch das Landesverwaltungsgericht am 12. November die Angebotsfrist aussetzen musste, herrschte in Gmunden bis heute die Hoffnung, die Ausschreibung reparieren zu dürfen - um nach der Zwangspause wie geplant weiter am Projekt arbeiten zu können. Tatsächlich aber erklärte das Gericht die Ausschreibung jetzt für „nichtig“, wie heute bekannt gegeben wurde. Das bedeutet, dass das Hotel- und Wohnbauprojekt auf Basis der vorliegenden Ausschreibung nicht vergeben werden darf.

In der Ausschreibung ist von einer „Konzession zur Errichtung und zum Betrieb eines Hotels“ die Rede. Aus Sicht des Gerichts ist der Hauptzweck aber eine Dienstleistung (Hotelbetrieb) und nicht die Hotelerrichtung. „Die vorliegende Bekanntmachung steht nicht im Einklang mit den Ausschreibungsbestimmungen für eine Dienstleistung“, begründet das Gericht seine Entscheidung. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Fall einer korrekten Ausschreibung ein anderer Bieterkreis ergeben würde.“

Wenn die Stadtgemeinde Gmunden diesen Spruch des Landesverwaltungsgerichts akzeptiert, muss sie den Ausschreibungsprozess neu beginnen. Aber selbst wenn Gmunden Einspruch erhebt und in die nächste Instanz geht, verliert die Stadt wichtige Zeit. Am Traunsee hatten alle gehofft, im europäischen Kulturhauptstadtjahr 2024 bereits zusätzliche Betten zur Verfügung zu haben.