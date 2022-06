Rückruf von Tofuerzeugnis bei Hofer

Betroffen ist der Artikel "NATUR aktiv bzw. BIO natura Vegane Medaillons, Sorte Tofumedaillons mit Spinat" (320 g) mit Mindesthaltbarkeitsdatum/Charge 14.01.2023/L.21170, 18.01.2023/L.21166 und 15.04.2023/L.21079 zurück. In einer Probe ist Bacillus cereus nachgewiesen worden, der Erreger kann Magen-/Darmerkrankungen und grippeähnliche Symptome auslösen, teilten die Firmen mit.

Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem könnten bei Verzehr schwerwiegende Erkrankungen auftreten. Der betroffene Artikel war in Hofer-Filialen in Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie in Teilen des Burgenlands und Salzburgs erhältlich. Der Verkauf wurde gestoppt. Das Produkt kann in allen Hofer-Geschäften zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Für Rückfragen ist das Hofer-Kundenservicecenter unter (+43)570-303-5500 erreichbar (Mo-Fr 7.15-20.00 Uhr und Sa 7.15-18.00 Uhr).