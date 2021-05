Mit dem heutigen Tag startet nun wieder für alle rund 193.100 Schüler in Oberösterreich der regelmäßige Unterricht im Klassenzimmer. Was das für die restlichen Wochen des heurigen Schuljahres und für den Ablauf bedeutet, haben wir zusammengefasst. ? Welche Schüler wurden bis zuletzt im Schichtbetrieb unterrichtet? Nach den rund 62.600 Volksschülern waren bereits am 26. April auch alle 21.185 Schüler der achten Schulstufen (vierte Klasse Mittelschule und AHS-Unterstufe), der Polytechnischen