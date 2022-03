Rückkehr der Maskenpflicht: "Ich rechne wieder mit Schließungen"

Hochbetrieb und volle Tanzflächen gab es am Wochenende in der Disco Empire in St. Martin im Mühlkreis. Es war das dritte Wochenende, an dem die Nachtgastronomie nach langer, pandemiebedingter Pause geöffnet hatte, und die Lust, ohne Einschränkungen zu feiern, war unter den Gästen eindeutig groß.