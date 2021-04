Rüben retten, Bienen töten? Bis Mai darf wieder Neonics-Saatgut aufs Feld

Bienen schützen ist das eine, die Zuckerrübenernte sichern das andere. Ein Gegensatz? Nein, sagt Franz Weinbergmair, Obmann der Rübenbauern-Genossenschaft OÖ. Ja, hingegen Oberösterreichs Imker-Präsident Johann Gaisberger. Entsprechend kontrovers ist ihre Einschätzung der neuerlichen Notfallzulassung der Rübenbeize mit dem Pflanzenschutzmittel "Poncho Beta". Es enthält Neonicotinoide, in der EU verbotene Wirkstoffe auf Nikotinbasis, die sich als effektiv gegen die Parasiten der Zuckerrüben erwiesen haben, aber Gift für die Bienen sind.

Die Notfallzulassungen werden vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) mit Zustimmung des Agrarressorts des Landes OÖ erteilt. Sie gelten bis Ende Mai.

"Aus meiner Sicht brauchen wir die Neonics-Beize nicht nur zu 100, sondern zu 200 Prozent", sagt Weinbergmair. Auch den Bienen komme sie zugute: "Weil wir dadurch auf die früher nötigen zwei bis vier flächendeckenden Spritzungen mit Insektiziden verzichten können." Nur 60 Gramm Wirkstoff würden durch das gebeizte Pillensaatgut auf ein Hektar Fläche verteilt. "Das ist so wenig, dass die staatliche Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit nichts davon etwa im untersuchten Honig oder in Pollen gefunden hat." Notfallzulassungen würden heuer fast in ganz Europa erteilt: "Es ist der vernünftige Weg, sonst hört sich der Rübenanbau irgendwann auf." Erdflöhe und Blattläuse sind bei uns die Hauptschädlinge der "Königin der Ackerfrüchte". Laut Weinbergmair werden sie durch "Poncho Beta" zu 99 Prozent abgetötet.

Dank der Notfallzulassungen hat die Zuckerrübenfläche in Oberösterreich zuletzt um 2000 Hektar zugenommen. Derzeit ist die Aussaat in vollem Gang. Konventionell angebaut wird heuer auf 8200 Hektar, ein Hektar bringt einen Ertrag von 96 Tonnen. Bio-Anbau (mit natürlichen Pflanzenschutzmitteln und Einhaltung einer sechsjährigen Fruchtfolge) gibt es derzeit auf hundert Hektar, hier ist der Hektarertrag laut Weinbergmair halb so hoch.

Überhaupt würden Bienen die Rübenfelder links liegen lassen, "weil die Pflanzen zu keiner Zeit blühen", sagt er. Für Gaisberger kein Argument: "Die Neonics bleiben Jahrzehnte im Boden und werden von Folgeblühpflanzen aufgenommen, aus deren Blüten und abgesonderten Wassertropfen sie in die Bienen gelangen."

Bienen werden anfälliger

Dort wirken sie als Nervengift: "Die Bienen finden nicht mehr zurück in den Stock, die Völker schwächeln, werden anfälliger gegen die Varroamilbe, der Honigertrag sinkt um ein Drittel", sagt Roland Netter, Bienenschutzexperte und Imker aus St. Valentin. In Niederösterreich sei der Wirkstoff 2018 gegen den Rübenrüssler eingesetzt worden. "Dennoch waren die Schäden dort massiv, denn der Käfer stirbt erst ab, wenn er viel Blattmasse mit dem Gift aufgenommen hat, und dann sind auch die Pflanzen kaputt."

Per E-Mail hat Gaisberger die 8200 Imker im Land über die Notfallzulassung informiert. Die Landwirtschaftskammer hat eine Karte der potenziell vom Anbau betroffenen Gemeinden erstellt (einsehbar auf www.imkereizentrum.at). Die Imkerverbände sind von der Aussaat im Vorhinein zu informieren.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bienen Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at