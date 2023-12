Rudolf II. und der Bruderzwist in Habsburg

Kaiser Rudolf II. wurde am 18. Juli 1552 in Wien geboren und starb am 20. Jänner 1612 in Prag. Sein Nachfolger wurde sein um fünf Jahre jüngerer Bruder Matthias, da sein um ein Jahr jüngerer Bruder Ernst bereits 1595 gestorben war. Ernst verdankt Österreich allerdings einen Kunstschatz – siehe „Gut zu wissen“.