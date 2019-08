Ruder-WM in Ottensheim: "Das ist eine Sensation"

An der Regattastrecke in Ottensheim herrscht geschäftiges Treiben: Vor der Eröffnung am Samstag gibt es noch viel zu tun. Am Gelände sind einige Ottensheimer im Einsatz, wie Kurt Breslmaier, der dieser Tage schwer beschäftigt ist. "Ich freue mich schon sehr, dass es bald so weit ist. Langsam wird es richtig stressig", sagt der 63-Jährige und lacht.

Nicht nur die Arbeit, sondern auch die Neugier lockt so manchen Einheimischen an die Donau. "Ich habe mir schon eine Karte gekauft und schaue jetzt, wo ich auf der Tribüne sitze", sagt Erich Zölß. Die Vorfreude ist schon groß: "Das ist eine Sensation, dass die Ruder-WM hier stattfindet." Ebenfalls auf dem Weg zur Regattastrecke sind Barbara Stürmer und Andreas Hofmann gemeinsam mit ihren zwei Kindern. Die Familie würde gerne die Aufbauarbeiten und das Gelände besichtigen. "Das ist ein tolles Ereignis für Ottensheim, es ist nur schade, dass es keine Stundentickets zu kaufen gibt", sagt Stürmer.

Hamburg ausgestochen

Im Ortszentrum ist von dem Trubel noch wenig zu spüren, auch wenn die vielen Hinweistafeln keinen Zweifel daran lassen, dass hier bald ein Großereignis über die Bühne geht. Die Veranstalter rechnen mit 50.000 Zusehern, auch im Ottensheimer Zentrum wird während der WM einiges geboten. Die Vorfreude liegt auch abseits der Ruderstrecke schon in der Luft. "Es ist unglaublich, dass sich Ottensheim gegen Hamburg und die anderen Bewerber durchgesetzt hat", sagt Katharina Luger. Im Donaucafé wurden schon Vorbereitungen getroffen. "Wir haben während der Ruder-WM längere Öffnungszeiten und werden mehr Tische aufstellen", erzählt Hannah Egger. Dass die WM bald startet, findet sie "richtig cool".

So mancher Sportler wurde schon in Ottensheim gesichtet. "Es waren schon fünf Ruderer aus den Niederlanden bei uns zu Gast", sagt Natalie Hartl. Leo Mahringer hingegen hat bereits einen Blick auf das Team aus China erhascht.

Wer kurzentschlossen noch ein Zimmer in Ottensheim sucht, der sollte schnell sein: Denn die Unterkünfte sind bereits fast alle ausgebucht. (kapl/dzam/jp)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ottensheim Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.