Rowdy-Fahrt gepostet: Täter verrieten sich selbst

Die drei haben in der Nacht auf Mittwoch bei einer Unterführung in Pernau eine Baumaschine bei einer dortigen Baustelle gegen ein Geländer krachen lassen. Sie richteten damit laut Polizei erheblichen Schaden an, nicht nur am Geländer, sondern auch an der Maschine selbst. Die Polizei sicherte daraufhin Spuren und Videoüberwachungsmaterial. Doch das brauchte es alles gar nicht, denn das Mädchen in dem Dreiergespann filmte die Rowdyfahrt und postete das Video davon auf ihrer Social-Media-Story.

Viel Alkohol im Spiel

Ein anonymer Hinweis aus der Bevölkerung zum Video genügte der Polizei, um das Mädchen ausfindig zu machen. Es gab an, mit zwei Freunden durch die Stadt gezogen zu sein und viel Alkohol getrunken zu haben. Als das Trio an der Baustelle vorbeiging, setzten sich die beiden anderen in die Baumaschine, konnten sie aber nicht richtig lenken und stießen deshalb damit gegen das Geländer. Beim Sprung von der Maschine verletzte sich einer der beiden auch leicht am Fuß, gab das Mädchen bei der Polizei an. Danach verließ das Trio die Baustelle.

Einer der beiden Burschen wurde zu Hause von den Polizeibeamten mit dem Vorwurf konfrontiert, er verweigerte aber die Aussage. Der andere wurde während des Welser Volksfestes wegen einer Ordnungsstörung festgenommen und gestand die Beteiligung an der Tat. Erst nach der Konfrontation mit sämtlichen Beweisen samt dem Video und dem Geständnis seines Komplizen zeigte sich auch der andere 22-Jährige geständig. Anzeigen folgen.