Routinekontrolle in Suben: Alkoholisierter Vater mit Kindern (4, 6) unterwegs

Der 36-Jährige aus Ort im Innkreis (Bezirk Ried im Innkreis) war am Nachmittag mit dem Auto in Richtung St. Marienkirchen unterwegs. Mit im Auto saßen seine vierjährige Tochter und sein sechsjähriger Sohn. Gegen 14:12 Uhr wurde er routinemäßig in Suben (Bezirk Schärding) zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Weil er Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, wurde ein Alkotest durchgeführt. 1,06 Promille hatte der Lenker im Blut.

Dem Innviertler wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

