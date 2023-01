Rotwild-Häupter vor der Haustür: Ermittler verfolgen eine heiße Spur

Seit dem Wochenende gibt es in der beschaulichen Almtal-Gemeinde im Bezirk Gmunden nur ein Thema: Wer hat sechs Rotwildköpfe auf Stahlstangen vor dem Haus von Jagdleiter Hans Stieglbauer aufgespießt? Was wollten die bis dato unbekannten Täter mit dieser abscheulichen Aktion bezwecken? Stieglbauers Tochter machte am Dreikönigstag in der Früh den grausigen Fund. Sechs fachmännisch abgetrennte Köpfe standen aufgespießt in der Einfahrt vor der Pension von Familie Stieglbauer.